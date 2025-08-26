Catorce ‘extranjeros’ lideran la lista de Bolivia para las últimas fechas de eliminatorias

La Paz, 25 ago (EFE).- El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, convocó este lunes a 28 futbolistas, incluidos 14 de clubes del exterior, para el cierre de las eliminatorias suramericanas del Mundial 2026 en las que la Verde jugará con Colombia y Brasil por sus últimas posibilidades de acudir al certamen.

Entre los llamados por Villegas destacan los porteros Guillermo Viscarra, del Alianza Lima peruano, y Carlos Lampe, del Bolívar de La Paz, ambos con participación destacada en la Copa Sudamericana junto a sus respectivos equipos que la semana pasada avanzaron a cuartos de final del torneo continental.

También está el centrocampista Miguel Terceros, del América Mineiro brasileño, que hasta el momento lleva anotados en las eliminatorias los mismos 6 goles que el argentino Lionel Messi y uno menos que el colombiano Luis Díaz, por ahora el máximo artillero de la clasificatoria suramericana.

Desde el fútbol español fueron citados el zaguero juvenil Lucas Macazaga, del Leganés, y el centrocampista Óscar López, del Mallorca.

Además fueron convocados los defensores Luis Haquín, del Al-Tai saudí; Efraín Morales, del Montreal canadiense; Diego Arroyo, del Shakhtar Donetsk ucraniano; Marcelo Tórrez, del Santos brasileño; Leonardo Zabala, del Cancún mexicano; Diego Medina del CSKA 1948 búlgaro y Roberto Carlos Fernández, que milita en el fútbol ruso.

En la nómina de Villegas figuran también el centrocampista Gabriel Villamil, de la Liga de Quito y los delanteros Carmelo Algarañaz, del Kalamata griego, y Enzo Monteiro, del FK Auda letón.

En el video de presentación de los convocados, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) destacó que hay dos jugadores convocados por primera vez a la Verde, el mediocampista Darío Torrico, del Always Ready, y el delantero Gustavo Peredo, del Guabirá.

También resaltó que la edad promedio de los futbolistas es de 24,82 años y que el 50 % de los citados tienen 23 años o menos.

En la fecha 17, Bolivia visitará a Colombia en Barranquilla el próximo 4 de septiembre y cinco días después cerrará su participación en las eliminatorias ante la ya clasificada Brasil, comandada por el italiano Carlo Ancelotti, a la que recibirá en su fortín en El Alto, a más de 4.000 metros de altitud.

Bolivia es octava con 17 puntos, uno menos que Venezuela, que está actualmente en la zona de repesca, por lo que los de Villegas no tienen margen de error en las dos últimas jornadas.

La única vez que la selección boliviana llegó a un Mundial por mérito propio fue al de 1994 en Estados Unidos, una gesta liderada por el estratega español Xabier Azkargorta.

Estos son los 28 convocados por Óscar Villegas para las dos últimas fechas de las eliminatorias:

Arqueros: Guillermo Viscarra (Alianza Lima-PER), Carlos Lampe (Bolívar) y Rodrigo Banegas (The Strongest).

Defensores: Yomar Rocha y José Sagredo (Bolívar), Luis Haquín (Al-Tai FC-AS), Efraín Morales (CF Montreal-CAN), Diego Arroyo (Shakhtar Donestk-UCR), Marcelo Tórrez (Santos FC-BRA), Leonardo Zabala (Cancún FC-MEX), Diego Medina (CSKA 1948 Sofía-BUL), Lucas Macazaga (Deportivo Leganés-ESP) y Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti-RUS).

Mediocampistas: Robson Matheus, Luis Paz, Carlos Melgar y Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar y Darío Torrico (Always Ready), Moisés Villarroel (Blooming), Óscar López (RDC Mallorca-ESP), Gabriel Villamil (LDU Quito-ECU) y Miguel Terceros (América Mineiro-BRA).

Delanteros: Moisés Paniagua (Always Ready), Gustavo Peredo (Guabirá), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Carmelo Algarañaz (Kalamata FC-GRE) y Enzo Monteiro (FK Auda-LET). EFE

