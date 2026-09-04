Catorce distritos portugueses en alerta por temperaturas de hasta 42 grados

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Lisboa, 4 sep (EFE).- Catorce de los dieciocho distritos de Portugal continental permanecen este viernes bajo aviso amarillo por calor, con temperaturas que pueden alcanzar los 42 grados y un peligro de incendio rural considerado muy elevado en gran parte del territorio.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) mantiene el aviso hasta las 18:00 horas del sábado (17:00 GMT) en Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal, Vila Real y Viseu.

Las temperaturas máximas se situarán generalmente entre los 34 y los 38 grados, aunque en las zonas del interior situadas al sur de la Serra da Estrela podrían oscilar entre los 40 y los 42 grados.

En la franja costera se esperan valores más moderados, de entre 25 y 31 grados, mientras que en la costa sur del Algarve el incremento térmico será menos acusado.

El IPMA prevé cielos poco nubosos o despejados, con alguna nubosidad matinal en el norte y el centro, así como viento ocasionalmente fuerte en el litoral occidental y en las zonas altas.

La combinación de temperaturas elevadas, baja humedad y viento ha incrementado considerablemente el riesgo de propagación de incendios rurales, que será muy elevado en buena parte del país.

La Secretaría de Estado de Protección Civil ha pedido a la población que evite cualquier comportamiento susceptible de provocar incendios y advirtió de las dificultades que ocasiona la aparición de varios focos casi simultáneos.

Las autoridades ponen como ejemplo lo ocurrido en el municipio norteño de Boticas, donde varios fuegos registrados con poca diferencia de tiempo obligaron a dispersar los medios disponibles para el combate de las llamas.

Las autoridades insisten en evitar el uso del fuego, la realización de quemas y otras actividades que puedan generar chispas o fuentes de calor cerca de terrenos forestales.

El episodio de calor coincide con varios incendios registrados en las últimas horas, aunque los principales quedaron controlados o en fase de resolución antes del inicio de la jornada.

Durante la madrugada de este viernes permanecían en el lugar once efectivos y tres vehículos terrestres, mientras la situación figuraba ya en fase de conclusión.

A las altas temperaturas se suma la llegada de polvo en suspensión procedente del norte de África, que afectará de forma generalizada al territorio continental durante este viernes y el sábado.

La Dirección General de Salud ha aconsejado que niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares permanezcan, siempre que sea posible, dentro de edificios y con las ventanas cerradas.

También ha recomendado al conjunto de la población limitar el ejercicio prolongado al aire libre, evitar la exposición al humo y otros agentes irritantes, beber agua con frecuencia y prestar especial atención a las personas más vulnerables. EFE

mf/crf