Cazas de la OTAN derriban un dron sobre Letonia

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Riga, 14 ago (EFE).- Cazas de la OTAN derribaron a primera hora de este viernes un dron sobre el noreste de Letonia que había entrado en el espacio aéreo como resultado de la guerra electromagnética de Rusia, informaron las Fuerzas Armadas del país báltico en un comunicado.

El derribo se produjo por cazas de la Misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN en la región de Balvi.

Soldados y policías han sido enviados a buscar los restos del dron derribado.

La alerta llevó a cientos de peregrinos, reunidos para la mayor festividad religiosa católica del norte de Europa, a buscar refugio mientras sonaban las alarmas de los teléfonos móviles alrededor de las 04.00 de la madrugada.

Una alerta advirtió de amenazas para el espacio aéreo en las regiones de Augšdaugava, Preiļi, Rēzekne, Balvi y Alūksne.

Es la segunda vez este año que cazas de la OTAN interceptan un dron desviado en el espacio aéreo letón.

El pasado 8 de junio cazas franceses de la OTAN derribaron un dron extraviado lanzado desde Ucrania y desviado por contramedidas rusas.

Los tres países bálticos han sufrido varios accidentes de drones e incursiones en su espacio aéreo.

En mayo F-16 rumanos de la misión de la OTAN derribaron un dron desviado sobre Estonia.

El incidente más grave ocurrió también en mayo Letonia, cuando dos drones impactaron contra una instalación de almacenamiento de petróleo vacía en la ciudad de Rēzekne, en el este del país, y explotaron, provocando únicamente un pequeño incendio.

En paralelo, más al norte, las Fuerzas de Defensa introdujeron una zona de restricción temporal a las 04.00 de la madrugada.

Las restricciones temporales fueron levantadas alrededor de las 07.30 para el espacio aéreo y unos 15 minutos después para la zona marítima, según la agencia STT.

Se trató de una medida de precaución destinada a garantizar la seguridad de las personas presentes en la zona y la capacidad de las autoridades para hacer frente a posibles drones, aunque ningún vehículo aéreo no tripulado entró en territorio finlandés.

Las Fuerzas de Defensa del país nórdico han restringido el tráfico aéreo y marítimo en la parte oriental del golfo de Finlandia en varias ocasiones durante el verano debido a la guerra. EFE

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