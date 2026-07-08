Central sindical pide a Orsi asignar recursos para la defensa de la vida de las mujeres

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Montevideo, 8 jul (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, coincidió en la preocupación de la central sindical PIT-CNT por el aumento de los feminicidios en el país y lamentó «que estas cuestiones se terminan naturalizando».

Así lo indicó a EFE este miércoles la responsable de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT, Carolina Spilman, quien formó parte de la delegación que acercó al mandatario un conjunto de solicitudes y propuestas, y planteó al presidente «que proteger la vida de las mujeres debe ser una prioridad nacional».

Esta instancia se llevó a cabo días después del asesinato de una mujer de 42 años en el departamento (provincia) de Durazno, el duodécimo feminicidio del año, de acuerdo con el registro independiente del portal Feminicidio Uruguay.

Esta «ola» de violencia «conmovió profundamente a los trabajadores y las trabajadoras», por lo que resolvieron transmitir a Orsi «que no alcanza con que existan leyes, si después estas leyes no cuentan con recursos para aplicarse», en palabras de Spilman.

Spilman insistió en que si bien la violencia machista debe erradicarse desde la educación de los jóvenes, también es responsabilidad del Estado asignar los recursos necesarios para erradicar la actual «tasa elevadísima de femicidios».

Asimismo recordó que el Estado no dio respuesta a los trabajadores judiciales cuando estos dijeron que era necesario crear al menos 17 juzgados especializados para dar respuesta a todas las denuncias por violencia machista que reciben.

El presidente dijo compartir con la central sindical sus preocupaciones, pero no dio respuesta a sus planteos.

No obstante, Spilman aseguró que el PIT-CNT seguirá insistiendo en estos temas: «Así como luchamos contra la pobreza infantil, como luchamos por mejores condiciones laborales, también tenemos que luchar contra la violencia basada en género, que es un flagelo para nuestra sociedad». EFE

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