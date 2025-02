CEO de OpenAI cree que Musk trata de «ralentizar a un competidor» con su oferta de compra

Nueva York, 11 feb (EFE).- El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, cree que la propuesta de Elon Musk y un grupo de inversores de comprar la compañía que controla OpenAI por 97.000 millones de dólares es en realidad un intento de «ralentizar a un competidor», según ha dicho en París al portal económico estadounidense CNBC.

Altman, la cara más visible de la inteligencia artificial (IA), está participando en París en la cumbre mundial sobre inteligencia artificial, en la que uno de los temas más comentados ha sido la sorpresiva oferta de Musk, que ya ayer fue descartada con un lacónico «No, gracias» por el fundador de OpenAI (empresa en la que Musk también estuvo en sus primeros pasos).

Altman no ha querido dar mucha importancia a la propuesta de Musk, que ha dicho no preocuparle, ni incluso por la cercanía de Musk al presidente estadounidense Donald Trump, muy evidente en los últimos meses.

«No (me preocupa) particularmente, tal vez debería, pero no. Es decir, yo lo que intento es empezar cada día y pensar cómo hacer mejor la tecnología», ha proclamado en otra declaración a la agencia Bloomberg donde se ha presentado casi como un filántropo animado por una «misión».

En esa declaración, no ha olvidado soltar un ataque personal contra Musk, cuando ha afirmado que ha vivido «toda su vida desde una posición de inseguridad». Altman ha aseverado: «No creo que sea una persona feliz».

«OpenAI no está en venta, Elon (Musk) está probando todo tipo de cosas desde hace tiempo, y esta es la última (…) Ha habido muchas tácticas, muchísimas denuncias, cosas locas, y ahora esto, pero nosotros vamos a tratar de preservar nuestra identidad y seguir trabajando», ha declarado Altman.

Y sobre la posibilidad de convertir OpenAI en una empresa con ánimo de lucro (aunque una parte ya lo es), por el momento la ha rechazado en esas mismas declaraciones a Bloomberg.

«No vamos hacia un modelo de lucro (…) El modelo no lucrativo seguirá siendo muy importante, será lo que impulse esta misión y seguirá existiendo. El consejo directivo está contemplando múltiples opciones sobre cómo estructurar de forma óptima la siguiente fase, pero (el modelo) no lucrativo no cambia y no se dirige a otra cosa», ha manifestado.

Por último, ha dicho entender que las preocupaciones que genera la inteligencia artificial tienen que ver con la seguridad de su uso, la necesidad de infraestructura que requerirá en un futuro inmediato, cuál va a ser su impacto en el bienestar de la población y qué puede aportar al crecimiento económico, cuestiones que ha comentado centran ahora sus preocupaciones.

Musk fue uno de los fundadores de OpenAI, pero luego se separó de la compañía y desde que lanzaron con gran éxito ChatGPT ha dicho en varias ocasiones que OpenAI lleva la IA a direcciones peligrosas para el futuro de la humanidad.EFE

