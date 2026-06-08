Cepeda denuncia supuesto plan de «autoatentado» contra De la Espriella para beneficiarlo

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Bogotá, 8 jun (EFE).- El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda, del partido de izquierda Pacto Histórico, denunció este lunes un supuesto plan de la campaña de su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, para hacerle un «autoatentado controlado» con el fin de incidir en la segunda vuelta de las elecciones que tendrá lugar el 21 de junio.

«Por distintas vías, se me ha hecho saber que en la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección», expresó Cepeda en un comunicado.

Según Cepeda, «este montaje tendría lugar en los días previos al próximo 21 de junio, fecha de realización de los comicios de la segunda vuelta».

El candidato del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo que pondrá en conocimiento de la Fiscalía General esa información que recibió en las últimas horas para que haga «las verificaciones del caso».

También la trasladará a la Unidad Nacional de Protección (UNP), que depende del Ministerio del Interior y que se encarga de la seguridad de personas cuya vida corre riesgo o han sido amenazadas, para que, si es necesario, «refuerce las medidas de protección de De la Espriella» y de su compañero fórmula a la Vicepresidencia, José Manuel Restrepo.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, fue el más votado en la primera vuelta presidencial, el 31 de mayo, con 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda obtuvo 9,7 millones (40,98 %).

El candidato de ultraderecha ha denunciado en varias ocasiones amenazas a su vida por lo que en sus mítines suele hablar detrás de un cristal blindado y en algunos casos ha aparecido con un chaleco antibalas por encima de la camisa. EFE

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