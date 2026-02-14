Cerca de 40 personas asesinadas en tres ataques de hombres armados en el oeste de Nigeria

Lagos, 14 feb (EFE).- Cerca de 40 personas fueron asesinadas en la madrugada de este sábado en ataques perpetrados contra tres comunidades en el oeste de Nigeria, en el estado de Níger, según las cifras confirmadas por miembros de las comunidades atacadas y por la Policía.

«Bandidos atacaron tres comunidades en la localidad de Borgu muy temprano hoy y mataron al menos a 38 personas», declaró a EFE por teléfono un líder comunitario de la zona llamado Hamidu Abdullahi.

«Los bandidos, más de cien, atacaron la comunidad de Tunga-Makeri hacia las 03.00 hora local (02.00 GMT) disparando de manera esporádica», relató.

Según Abdullahi, asesinaron en esa aldea a siete personas y luego atacaron los pueblos vecinos de Konsoko y Pissa, donde mataron al menos a otras 31, mientras un número indeterminado de personas fueron secuestradas.

«No sabemos por qué atacaron, desconocemos el motivo. También incendiaron muchas casas y granjas», lamentó.

Un vecino de Konsoko, Aliu Kareem, explicó a EFE que los atacantes llegaron montados en motocicletas y dispararon durante horas. «Fue una experiencia horrible, mataron a 15 personas en nuestra comunidad y también asesinaron a gente en Tunga-Makeri y Pissa», señaló.

Por su lado, el portavoz de la Policía en el estado de Níger, Wasiu Abiodun, confirmó solo los ataques en Tunga-Makeri y Konsoko y cifró en seis los muertos en la primera localidad.

«Durante el ataque, seis personas perdieron la vida, algunas casas fueron incendiadas y un número todavía por determinar de personas fueron secuestradas. También se informó de que los terroristas se trasladaron a la aldea de Konsoko», detalló en un comunicado.

«Se han movilizado en el lugar equipos de seguridad conjuntos para realizar evaluaciones y continúan los esfuerzos para rescatar a las víctimas», añadió.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques frecuentes de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades califican a veces de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP). EFE

