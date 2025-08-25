Cerro Largo se aferra al liderato en Uruguay

Montevideo, 24 ago (EFE).- Cerro Largo empató con Miramar Misiones y con un punto de ventaja se mantuvo en la cima del Torneo Clausura uruguayo al cabo de la cuarta fecha mientras que Peñarol ganó y recortó la distancia con Nacional en la Tabla Anual.

Cerro Largo, dirigido por Danielo Núñez, se aferra al liderato con 10 puntos gracias al gol de penalti convertido por Franco Rossi.

Defensor Sporting salió victorioso de su encuentro con Plaza Colonia con un gol del mexicano Xavier Biscayzacú (1-0) y quedó a un punto de Cerro Largo.

Peñarol alcanzó este domingo al conjunto Violeta al ganar por 2-0 a River Plate.

El Aurinegro, que se sirvió de un penalti convertido por David Terans y de un gol de Maximiliano Silvera para echar tierra a la reciente eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores a manos del Racing argentino.

Peñarol se acercó al liderato del Clausura como al de la Tabla Anual.

Si bien todavía la lidera con 56 puntos, con una distancia sobre Peñarol que, tras el cierre de la fecha este domingo, quedó reducida a 4, Nacional dejó pasar su oportunidad de ampliar la ventaja en un partido con Boston River.

El equipo dirigido por Pablo Peirano, que venía de ganar a Progreso tras caer ante Peñarol en el último Clásico y tenía una racha de 10 victorias consecutivas en el Gran Parque Central, no pudo con un Verdirrojo que tampoco convirtió y dejó todo en 0-0.

Juventud superó por 1-0 a Wanderers, Progreso se llevó por igual resultado su encuentro ante Danubio y Cerro ganó por 2-1 a Liverpool que, en su visita al Estadio Luis Tróccoli, lo empató a los 45 minutos, pero cayó con el gol de Enzo Larrosa en el minuto 82.

Montevideo City Torque goleó a Racing por 4-0 con dos goles de José Neris, uno de Esteban Obregón y otro de Bautista Kociubinski sobre el final. EFE

