Chad anuncia el inicio del proceso para retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI)

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Nairobi, 27 jul (EFE).- Chad anunció este lunes que ha iniciado el proceso para retirarse del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que este organismo ha tenido una «eficacia limitada» y que ha concentrado su actividad en el sur global desde su entrada en funcionamiento en 2002.

«El Ministerio de Asuntos Exteriores (…) informa a la opinión pública nacional e internacional de que, con fecha de 27 de julio de 2026, el Gobierno de la República de Chad ha notificado al secretario general de las Naciones Unidas (…) su intención soberana de retirarse del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional», afirmó esta cartera en un comunicado.

El ministerio atribuyó su decisión a un «examen exhaustivo» del funcionamiento y del balance de la corte, «cuya eficacia ha sido limitada y variable en relación con las expectativas que presidieron su creación» y que ha presentado una «innegable selectividad» en su actividad. EFE

lbg/mb