Chad anuncia su retiro de la Corte Penal Internacional

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El gobierno de Chad anunció el lunes su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), alegando su eficacia «limitada y de aplicación variable».

«Esta decisión es el resultado de un análisis exhaustivo del funcionamiento de la CPI desde su entrada en funciones en 2002, así como de su desempeño, cuya eficacia sigue siendo limitada y de aplicación variable», sostuvo el portavoz del gobierno en un comunicado, denunciando una actividad centrada en el continente africano.

Esta retirada se da en un contexto de denuncias de la comunidad internacional contra la presunta implicación de Chad en el conflicto sudanés.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chad, la decisión intervino a pedido de Estados Unidos, que instó al país a reconsiderar su adhesión el pasado jueves.

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