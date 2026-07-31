Chevron espera recuperar toda su deuda en Venezuela a principios de 2027

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Austin, 31 jul (EFE).- La petrolera Chevron, la única energética estadounidense que opera en Venezuela, espera recuperar a principios de 2027 la totalidad de la deuda contraída por el Estado venezolano con la compañía, indicó Eimear Bonner, la directora de finanzas de la empresa, durante una llamada de resultados con inversores este viernes.

Chevron, con sede en Houston (Texas), continúa «recuperando su deuda» a la vez que está en negociaciones con el Gobierno de la presidente interina de Venzuela, Delcy Rodríguez, para «mejorar» sus condiciones fiscales en el país latinoamericano, agregó Bonner.

Desde el arresto del expresidente Nicolás Maduro durante una intervención militar estadounidense, Chevron se ha mostrado renuente a invertir capital en el país hasta que se reduzcan los impuestos y regalías a la producción petrolera.

Actualmente, la petrolera solo reinvierte los ingresos que genera dentro del país, en el marco de un programa autorizado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. para recuperar la deuda de la petrolera estatal venezolana PDVSA, según indicó su consejero delegado, Mike Wirth, en una entrevista con Bloomberg TV.

La cifra exacta de la deuda de Venezuela con Chevron no se conoce públicamente, pero medios especializados la colocaban en unos 1.000 millones de dólares en 2022.

PDVSA incurrió en esta deuda dado que, durante años, no cubrió los gastos de las empresas mixtas con Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Durante la llamada con inversores, Bonner indicó además que las tres empresas mixtas con PDVSA, están operando «exitosamente» y han incrementado su producción en un 15 % en los últimos tres meses, a un promedio de 280.000 barriles de petróleo al día.

La producción petrolera de Venezuela aumentó tras el arresto de Maduro, el pasado 3 de enero, y alcanzó en junio los 1,07 millones de barriles diarios, según datos de la OPEP. EFE

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