Chile busca tripulantes de lancha pesquera naufragada en Magallanes tras 80 horas de labor

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Santiago de Chile, 5 sep (EFE).- La Armada de Chile confirmó este sábado el hallazgo de nuevos restos de una lancha pesquera que naufragó en el sector austral de Tierra del Fuego, al sur del Estrecho de Magallanes, en medio de las labores de búsqueda de sus tripulantes, que ya superan las 80 horas ininterrumpidas de labor.

La institución militar mantiene desplegado un operativo, coordinado por la Gobernación Marítima de Puerto Williams, para hallar a los siniestrados de la embarcación de motor ‘Talymar’, que desapareció en la madrugada del pasado martes mientras realizaba una faena de extracción y pesca artesanal de erizos.

La lancha, según medios locales, habría emitido su última posición en las cercanías de las islas Gilbert y Stewart, ubicadas a unos 200 kilómetros al sur de Punta Arenas.

Las autoridades encontraron nuevos rastros de la lancha mediante un dron operado por los Bomberos de Puerto Williams desde una unidad de la Armada, según información ofrecida por la institución a la prensa chilena.

El vehículo aéreo no tripulado sobrevoló sectores de difícil acceso, lo que permitió el hallazgo de los restos de la embarcación y que la búsqueda de sus tripulantes se concentre en determinadas zonas.

Las pesquisas de rescate iniciaron tras la pérdida de comunicación con la lancha, y el rastreo en el que participaron unidades navales, aeronaves y embarcaciones civiles, se desplegó desde isla Phillips hacia el canal Ballenero y bahía Cook.

Las deterioradas condiciones meteorológicas en la zona dificultan las labores, pero este sábado anunciaron que se incorporarán nuevas lanchas particulares al operativo de unidades oficiales que se mantiene, en el área de bahía Sea, trabajando durante la cuarta jornada de labores.

La Armada indicó que el objetivo continúa siendo encontrar a los tripulantes de ‘Talymar’, en tanto que las autoridades de Puerto Williams permanecen en contacto con las familias de los desaparecidos.

En agosto de 2025, ocurrió otro naufragio de una lancha pesquera con cuatro pescadores de nacionalidad paraguaya que realizaban labores también a 200 kilómetros al sur de Punta Arenas, y la Armada chilena encontró a un solo sobreviviente tras dos días de búsqueda.

El tripulante paraguayo, de nombre Juan Andrés Rojas Casco, fue encontrado en los roqueríos de la bahía Sea, en condiciones de hipotermia. EFE

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