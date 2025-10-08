Chile fiscaliza flota china en Iquique ante denuncias de pesca ilegal de jibia

Santiago de Chile, 8 oct (EFE).- Un grupo de embarcaciones chinas está siendo fiscalizado por las autoridades chilenas frente a las costas de Iquique, al norte del país, tras denuncias de pesca ilegal de jibia en zona económica exclusiva de 200 millas.

Pescadores artesanales de la zona denunciaron la presencia de unas 50 embarcaciones – algunas publicaciones de la prensa local hablan de más de 100 naves- extrayendo recursos marinos.

En ese contexto, el director nacional subrogante de Sernapesca, Esteban Donoso, afirmó que «todos los buques que recalan en los puertos chilenos tienen una fiscalización, tanto en el tránsito hacia los puertos como al momento de recalar, donde se realiza una fiscalización a bordo de forma coordinada».

«Particularmente nosotros hacemos la verificación de los track de navegación, la correcta transmisión de los instrumentos y las bodegas para verificar la condición de pesca o no pesca que hayan declarado. Todos han pasado y deben pasar por esta fiscalización», subrayó.

En la misma línea, el director de la Central de Monitoreo y Análisis de la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas de la Armada (Dirsomar), contraalmirante Litoral Sigfrido Ramírez, señaló que «no hay evidencia de que se hayan realizado operaciones de pesca dentro de la zona económica exclusiva».

Pese a ello, sindicatos de pescadores artesanales mostraron «incertidumbre» en la pesca de la jibia, molusco distribuido a lo largo de toda la costa chilena y un recurso clave para este sector.

«No hay jibia hace tres meses y creemos que este puede ser un factor. Hay más de 50 barcos pescando en las 200 millas, un enjambre que no deja entrar el recurso hacia las costas», dijo esta semana el presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de la Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví, Hugo Poblete.

Las advertencias en Chile, Perú y Ecuador por la presencia de gigantescas flotas chinas que depredan el océanos son recurrentes: durante los últimos cinco años las alarmas se han encendido desde la Antártica hasta las islas Galápagos, registrándose explotación de recursos en áreas protegidas. EFE

