Chile y Venezuela formalizan reinicio de relaciones consulares

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Santiago de Chile, 6 ago (EFE).- Los gobiernos de Chile y Venezuela formalizaron este jueves el reinicio de sus relaciones consulares y «avanza hacia la normalización progresiva de los vínculos entre ambos países» tras el quiebre de 2024, después de que la administración del expresidente chileno Gabriel Boric (2022-2026) cuestionara la transparencia de los comicios venezolanos.

El director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez, se reunió en Caracas con el viceministro para América Latina de Venezuela, Mauricio Rodríguez, con quien intercambió notas diplomáticas que formalizan el restablecimiento de relaciones consulares entre ambos países.

«Hoy se marca un hito en las relaciones entre Chile y Venezuela. Esto permitirá asegurar la protección y servicios para los ciudadanos de ambos países y el inicio de una nueva etapa, a través de un diálogo constructivo, para avanzar en temas que nos interesa profundizar, a favor del bienestar de nuestros pueblos y de la región», valoró el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna.

El presidente chileno, José Antonio Kast, ha subrayado la importancia del restablecimiento de las relaciones bilaterales con el país caribeño para concretar su plan de expulsión de inmigrantes irregulares en vuelos hacia Caracas, una de sus principales promesas de campaña.

Según la prensa local, existen más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes, de las cuales más de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

El quiebre de las relaciones entre Chile y Venezuela derivó en el retiro total del personal diplomático venezolano en Chile y la exigencia a los funcionarios chilenos de salir de Caracas, ordenado por el presidente depuesto Nicolás Maduro (2013-2026), hoy preso en Estados Unidos.

La decisión afectó a cientos de miles de ciudadanos venezolanos en el país austral y ha complicado los mecanismos de cooperación y seguridad entre ambos países.

Según cifras oficiales, en Chile viven más de 700.000 venezolanos, mientras que en Venezuela hay cerca de 25.000 chilenos. EFE

ssb/seo