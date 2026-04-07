China afirma que la escalada «no sirve a ninguna parte» tras el ultimátum de Trump a Irán

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Pekín, 7 abr (EFE).- China afirmó este martes que la escalada del conflicto con Irán «no sirve a ninguna parte» tras el ultimátum lanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y advirtió del impacto de la crisis sobre la estabilidad regional, la economía global y la seguridad energética.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning señaló hoy en rueda de prensa que el conflicto ha causado «importantes pérdidas humanas y materiales» y pidió a todas las partes que eviten una mayor escalada.

Asimismo, subrayó que la situación en Oriente Medio «sigue deteriorándose» y reiteró que la prioridad es lograr un alto el fuego inmediato y retomar el diálogo, en línea con lo que calificó como una aspiración compartida por la comunidad internacional.

En este sentido, Pekín expresó su apoyo a los esfuerzos de mediación impulsados por distintos actores, incluido Pakistán, y se mostró dispuesto a desempeñar un papel «constructivo» para facilitar una salida negociada al conflicto.

La vocera destacó además la actividad diplomática china desde el inicio de la crisis, al señalar que el ministro de Exteriores, Wang Yi, ha mantenido contactos con diversas partes implicadas y que el enviado especial para Oriente Medio ha llevado a cabo gestiones en la región.

Mao afirmó igualmente que China ha mantenido una posición «objetiva, justa y equilibrada» y recordó iniciativas recientes para promover el fin de las hostilidades.

Por otra parte, defendió que el Consejo de Seguridad de la ONU debe contribuir a rebajar las tensiones y no «respaldar actos de guerra ilegales».

En sus declaraciones, la portavoz señaló además que el origen del conflicto radica en el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos e Israel «en violación del derecho internacional», e instó a las partes a mostrar «sinceridad» para poner fin a una guerra que, dijo, «no debería haber ocurrido».

Trump dio de plazo hasta las 20.00 horas de este martes hora estadounidense (00.00 GMT del miércoles) para que Irán reabra el estrecho de Ormuz bajo amenaza de atacar infraestructuras clave, mientras Teherán ha rechazado negociar bajo ultimátums y ha condicionado cualquier acuerdo al fin de las hostilidades y al levantamiento de sanciones.

El conflicto, iniciado a finales de febrero tras una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, ha derivado en ataques cruzados y en la restricción parcial del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, lo que ha elevado la tensión en los mercados energéticos y la preocupación internacional. EFE

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