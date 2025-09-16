China asegura haber impuesto «medidas de control» a barcos filipinos en Scarborough

1 minuto

Pekín, 16 sep (EFE).- La Guardia Costera china afirmó este martes haber tomado “medidas de control” contra varias embarcaciones oficiales de Filipinas que, según su versión, realizaban actividades “ilegales” en aguas adyacentes al arrecife de Scarborough, uno de los enclaves en disputa en el mar de China Meridional.

El organismo no ofreció en su comunicado publicado hoy en la plataforma de Wechat -semejante a Whatsapp, censurada en el gigante asiático- detalles sobre el tipo de acciones llevadas a cabo ni sobre el número de barcos implicados, pero recalcó que se trataba de “operaciones legales” en defensa de la soberanía de China sobre la zona, denominada Huangyan en mandarín.

El arrecife, conocido en Filipinas como bajo de Mansiloc, se encuentra bajo control de Pekín desde 2012 y es fuente recurrente de fricciones bilaterales.

Hace apenas unos días, Manila protestó contra el plan chino de declarar el área como reserva natural, al considerar que se halla dentro de su zona económica exclusiva.

En agosto, ambas partes se acusaron mutuamente de maniobras peligrosas en Scarborough que acabaron con la colisión de embarcaciones de guardacostas.

China reclama casi la totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga caladeros y posibles reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de países como Filipinas, Vietnam o Malasia. EFE

