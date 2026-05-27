China censura una película premiada en San Sebastián por «irregularidades» en producción

3 minutos

Pekín, 27 may (EFE).- Las autoridades chinas han ordenado detener el estreno de ‘Her Heart Beats in Its Cage’ (‘Su corazón late en una jaula’), una película de temática feminista que tenía previsto llegar a los cines de China continental el 30 de mayo, después de que una investigación detectara irregularidades en el proceso de solicitud para su producción y exhibición pública.

El medio hongkonés South China Morning Post informó este miércoles de que la Oficina de Cine de Shanghái anunció recientemente la suspensión del estreno, alegando que el filme había infringido la ley, y advirtió de que impondría un «castigo severo», sin precisar los detalles de la sanción.

La autoridad indicó que había iniciado la investigación tras recibir un elevado número de denuncias ciudadanas.

La película, dirigida por Qin Xiaoyu, está protagonizada por Zhao Xiaohong, quien narra su propia experiencia: cómo mató a su marido en defensa propia tras años de violencia machista, los diez años que pasó en prisión y el difícil reencuentro al salir en libertad con su hijo y suegra, que también participaron en el proyecto.

En septiembre de 2025, Zhao recibió la Concha de Plata a la Mejor Interpretación Protagonista en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Diferentes relatos

Usuarios de redes sociales han criticado que la película cuenta una historia diferente al caso y que, según la sentencia, Zhao fue condenada a 15 años de prisión por agresión intencionada con resultado de muerte, tras apuñalar mortalmente a su marido durante una pelea en 2009.

Sin embargo, según las denuncias, el fallo no recogió oficialmente el abuso prolongado al que había sido sometida ella ni calificó el acto como defensa propia.

Ante las críticas, el equipo de producción respondió que los documentos judiciales sí recogen episodios de violencia por parte del marido, y que el filme refleja el contexto emocional del abuso, apuntó el rotativo hongkonés The Standard.

Irregularidades en la producción

La principal irregularidad legal identificada por las autoridades radica en cómo se inició la producción: el director declaró en su momento a los medios que había obtenido permiso de la prisión para que Zhao participara en el proyecto refiriéndose a él como un documental, cuando el resultado fue una película comercial.

Medios locales también destacan que el equipo presentó la solicitud de rodaje ante las autoridades de Shanghái en julio de 2021, a pesar de que Zhao empezó a trabajar en el filme en 2019, cuando aún era una reclusa.

Según los citados medios, la legislación penitenciaria china establece que todas las actividades realizadas en prisión deben tener exclusivamente fines educativos y de reinserción, y no de lucro comercial.

A raíz de la polémica, las cuentas de Zhao en redes sociales también fueron suspendidas. EFE

imh/gbm/llb