China convoca a directivos de Walmart por «numerosos problemas de seguridad alimentaria»

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Shanghái (China), 15 jun (EFE).- Los reguladores chinos convocaron a los representantes del gigante estadounidense de los supermercados Walmart por los «numerosos problemas de seguridad alimentaria» de su cadena de tiendas de membresía Sam’s Club.

En un comunicado publicado hoy en su página web oficial, la Administración Estatal para la Regulación de los Mercados (SAMR) indicó que «recientemente» mantuvo una «reunión formal sobre responsabilidades» con directivos de Walmart, a los que exigió que «cumpliesen de forma estricta» con las regulaciones nacionales en materia de seguridad alimentaria.

Las autoridades exigieron que Sam’s Club «priorice la seguridad alimentaria, cumpla de forma estricta con sus responsabilidades sociales corporativas, reduzca los riesgos en sus cadenas de suministro y proteja la salud pública».

Según el diario hongkonés South China Morning Post, la cadena se ha enfrentado a una serie de escándalos en diversas partes de China a lo largo del último año, tanto en sus tiendas físicas como en pedidos a domicilio, con denuncias de clientes que afirmaban haber encontrado gusanos o ratas en sus productos.

Ese medio califica a Sam’s Club como un «símbolo de estatus» entre las familias de clase media del país, entre las que triunfó gracias precisamente a promocionarse como garantía de control de calidad y de productos selectos, lo que le permitió alcanzar las 63 tiendas al cierre del último año.

Si bien la crítica pública a Walmart resulta reseñable por tratarse de una empresa estadounidense ante las tensiones entre ambas potencias en los últimos años, lo cierto es que Pekín se ha embarcado en una campaña para reforzar la seguridad alimentaria que también se ha traducido en multas a compañías locales.

El pasado mes de abril, la SAMR multó a siete gigantes del comercio electrónico -entre ellos, Pinduoduo, matriz de Temu, o Taobao, versión local de AliExpress- por un global equivalente a más de 530 millones de dólares por haber permitido operar en sus plataformas a productores de alimentos sin los certificados pertinentes.

Aquella decisión también comportó una multa combinada de unos 2,9 millones de dólares para los representantes legales y los jefes de seguridad alimentaria de esas empresas.

No obstante, Walmart, la 17ª compañía más grande del mundo por capitalización de mercado, ya había afrontado problemas con Pekín a causa de su postura sobre los aranceles estadounidenses tras presionar a sus proveedores chinos para que rebajen precios y amortigüen así el impacto de las tasas.

El Ministerio chino de Comercio convocó a ejecutivos de la multinacional en marzo del año pasado para tratar de impedir que sean los proveedores chinos los que asuman el coste de los aranceles, pero Walmart supuestamente hizo oídos sordos.

Tras ello, una cuenta de la televisión estatal CCTV planteó una amenaza más directa en redes sociales: «Si insisten con este enfoque, las consecuencias podrían ir más allá de una simple reunión». EFE

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