China da luz verde a Visa para preparar su entrada en el negocio de las tarjetas bancarias

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Pekín, 13 oct (EFE).- El Banco Popular de China (BPC, banco central) autorizó este martes a la compañía estadounidense Visa a iniciar los preparativos para establecer una entidad de compensación de tarjetas bancarias en el país asiático, un primer paso para operar su propia red de procesamiento de pagos nacionales.

Según informó la agencia oficial Xinhua, Visa Information Technology (Pekín), sociedad constituida en China por la multinacional estadounidense, dispondrá de un año para completar los preparativos y solicitar la autorización definitiva para comenzar a operar.

La licencia deberá ser aprobada conjuntamente por el BPC y la Administración Nacional de Regulación Financiera, por lo que el permiso anunciado este martes todavía no permite a Visa prestar esos servicios.

De obtenerla, la compañía podría procesar pagos con tarjetas emitidas por bancos chinos para operaciones nacionales en yuanes, una actividad distinta de los servicios que ya ofrece para tarjetas extranjeras utilizadas en China.

Visa seguiría así los pasos de sus competidoras estadounidenses American Express y Mastercard, que ya cuentan con autorización para operar redes de compensación de tarjetas en el mercado chino.

American Express obtuvo su licencia en 2020, mientras que Mastercard recibió la aprobación definitiva en noviembre de 2023 y comenzó a operar en mayo de 2024 mediante una empresa conjunta con la china NetsUnion.

Visa, por su parte, ya había confirmado en noviembre de 2018 que había solicitado autorización para establecer una entidad de compensación de tarjetas en China, por lo que el visto bueno anunciado este martes llega casi ocho años después de aquella petición.

Ambas competidoras se incorporaron a un mercado históricamente dominado por la red nacional UnionPay, en el marco de la apertura del sector chino de pagos a operadores extranjeros.

A diferencia de American Express y Mastercard, que recurrieron a sociedades conjuntas con socios chinos, Visa ha obtenido la autorización preparatoria mediante una entidad constituida en China por la propia multinacional.

Si finalmente recibe la licencia, Visa podría ampliar las opciones de los bancos chinos para emitir tarjetas y procesar pagos, así como ofrecer nuevas alternativas a comercios y consumidores, en función de los servicios autorizados. EFE

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