China denuncia amenazas de EEUU a empresa argentina por trabajar con Huawei en Vaca Muerta

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Buenos Aires, 6 ago (EFE).- China denunció que Estados Unidos está obstruyendo un proyecto de una empresa argentina de electricidad e internet para expandir una red de fibra óptica junto a Huawei, en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, mediante amenazas a sus trabajadores de bloquear visados para entrar al país norteamericano.

En un comunicado, la embajada de China en Buenos Aires advirtió en las últimas horas que Estados Unidos «ha impedido de forma descarada que una empresa argentina tenga cooperación normal con la empresa (tecnológica) china Huawei».

Esa práctica «refleja la arrogancia y los prejuicios de Estados Unidos, una grave falta de respeto hacia la soberanía de otros países y un grave menoscabo de los principios del libre mercado», argumentó el Gobierno de Pekín a través de su representación diplomática.

«Estados Unidos siempre ha alardeado de sus valores de democracia y libertad, pero no tolera que una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad en un tercer país, lo que pone al descubierto su naturaleza hipócrita. Instamos a la parte estadounidense a que corrija su percepción de China y ponga fin a sus prácticas hegemónicas y a sus maniobras políticas», añadió.

El proyecto en cuestión es impulsado por la empresa cooperativa CALF, que esta semana denunció que uno de sus gerentes recibió un mensaje de texto de un funcionario de la embajada estadounidense, en el que le advertía que los visados de los directivos podrían ser revocados si el acuerdo comercial con Huawei no era cancelado.

El vicepresidente segundo de CALF, Carlos Quintriqueo, explicó a EFE que su empresa ha comprado en el pasado servidores y equipamiento asociado a fibra óptica a Huawei, al igual que a compañías de otros países, incluido Estados Unidos.

La cooperativa planea ahora incorporar unidades de fibra óptica, enrutadores, terminales y convertidores de Huawei para extender la provisión de internet en el interior de la provincia patagónica Neuquén, donde tiene más de 100.000 clientes.

Esa extensión del servicio abarcaría hogares y empresas de producción petrolera en Vaca Muerta, Rincón de los Sauces, Cutral Có y Plaza Huincul, en el sur de Argentina.

«No es que acá había un acuerdo con la embajada china respecto de una cuestión geopolítica, era un negocio comercial beneficioso para la cooperativa por costo y calidad. Lo hicimos público (la amenaza) porque nos parece una aberración la forma en la que se contactan, es una forma de presión», explicó Quintriqueo.

Consultado por EFE, un portavoz de la Embajada de Estados Unidos evitó pronunciarse directamente sobre lo que describió como una «gestión diplomática privada» y subrayó que Washington «defiende activamente sus intereses de seguridad nacional y revisa continuamente los requisitos para la elegibilidad de visas».

«Las personas y entidades cuyas acciones socaven la seguridad de Estados Unidos no gozarán del privilegio de viajar a Estados Unidos», añadió.

Los roces diplomáticos entre China y Estados Unidos sobre inversiones en Argentina no son nuevos. Uno de los episodios más recientes tuvo lugar en mayo pasado, cuando una empresa belga que competía por la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay recibió una llamada de la Embajada estadounidense para pedir explicaciones sobre sus supuestos vínculos con China. EFE

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