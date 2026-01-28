China evita condenar el lanzamiento norcoreano y pide abordar las causas del conflicto

Pekín, 28 ene (EFE).- China evitó este miércoles condenar el lanzamiento de misiles realizado por Corea del Norte y pidió a las partes implicadas que afronten las «causas profundas» del conflicto en la península coreana y apuesten por una solución política, tras las críticas expresadas por Tokio y Seúl, que calificaron la prueba como una violación de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun señaló hoy en rueda de prensa que Pekín ha tomado nota de que «las partes relevantes mantienen diferentes puntos de vista sobre la naturaleza de los proyectiles», y afirmó que China espera que los actores implicados «se adhieran a la dirección de una solución política» y realicen esfuerzos para «mantener la paz y la estabilidad en la región».

Las declaraciones de Guo se produjeron después de que Corea del Norte lanzara al menos dos misiles balísticos de corto alcance hacia aguas del mar de Japón, según confirmaron las autoridades de Corea del Sur y Japón.

Tokio aseguró que los proyectiles cayeron cerca de la costa oriental norcoreana y subrayó que el ensayo vulnera resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, postura compartida por Seúl.

China evitó pronunciarse sobre si el lanzamiento constituye una infracción de dichas resoluciones y reiteró su enfoque habitual de llamar a la contención y al diálogo, en un contexto de aumento de la tensión en la región.

El ensayo se produjo en un momento de renovada actividad militar por parte de Pionyang y después de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, avanzara que el próximo congreso del Partido de los Trabajadores de Corea detallará planes para reforzar la disuasión nuclear del país.

Mientras Corea del Sur y Japón condenaron el lanzamiento, las Fuerzas Armadas estadounidenses en Corea señalaron que la prueba no supone una amenaza inmediata.

Pekín ha insistido de forma reiterada en que el deterioro de la situación en la península coreana está vinculado al estancamiento del diálogo y ha instado a evitar acciones que puedan agravar la confrontación. EFE

