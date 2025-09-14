The Swiss voice in the world since 1935

China felicita a Karki por su nombramiento como primera ministra interina de Nepal

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Pekín, 14 sep (EFE).- China felicitó este domingo a Sushila Karki por su nombramiento como primera ministra interina de Nepal, después de que la expresidenta del Tribunal Supremo asumiera el cargo el pasado viernes tras la crisis política que sacudió Katmandú.

“China extiende su felicitación a la señora Karki por asumir el cargo de primera ministra del Gobierno interino de Nepal”, declaró la portavocía del Ministerio de Exteriores en un comunicado publicado hoy en su página web.

El Gobierno chino destacó que la “amistad tradicional entre China y Nepal tiene una larga historia” y reiteró que Pekín “respeta el derecho del pueblo nepalí a elegir de manera independiente su camino de desarrollo”.

También expresó su disposición a trabajar junto a Katmandú para “promover los principios de coexistencia pacífica, reforzar la cooperación en diversos ámbitos y seguir desarrollando la relación bilateral”.

Karki, de 73 años, fue nombrada por la presidenta nepalesa tras la dimisión del exmandatario K.P. Sharma Oli, forzada por las protestas anticorrupción que dejaron decenas de muertos y miles de heridos.

Durante su etapa, Oli rompió en diciembre pasado la tradición diplomática de visitar primero a la India y eligió a China para su primer viaje oficial, donde se reunió con el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang.

Durante años, uno de los mayores desafíos y legados de K.P. Sharma Oli fue su gestión del equilibrio entre los gigantes asiáticos, China y la India.

Se labró una reputación de político próximo a China, país con el que Nepal comparte una frontera de casi 1.400 kilómetros en el Himalaya, firmando acuerdos «históricos» para reducir la dependencia de Nueva Delhi y ganando popularidad interna al «desafiar al hermano mayor indio». EFE

gbm/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR