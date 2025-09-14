China felicita a Karki por su nombramiento como primera ministra interina de Nepal

2 minutos

Pekín, 14 sep (EFE).- China felicitó este domingo a Sushila Karki por su nombramiento como primera ministra interina de Nepal, después de que la expresidenta del Tribunal Supremo asumiera el cargo el pasado viernes tras la crisis política que sacudió Katmandú.

“China extiende su felicitación a la señora Karki por asumir el cargo de primera ministra del Gobierno interino de Nepal”, declaró la portavocía del Ministerio de Exteriores en un comunicado publicado hoy en su página web.

El Gobierno chino destacó que la “amistad tradicional entre China y Nepal tiene una larga historia” y reiteró que Pekín “respeta el derecho del pueblo nepalí a elegir de manera independiente su camino de desarrollo”.

También expresó su disposición a trabajar junto a Katmandú para “promover los principios de coexistencia pacífica, reforzar la cooperación en diversos ámbitos y seguir desarrollando la relación bilateral”.

Karki, de 73 años, fue nombrada por la presidenta nepalesa tras la dimisión del exmandatario K.P. Sharma Oli, forzada por las protestas anticorrupción que dejaron decenas de muertos y miles de heridos.

Durante su etapa, Oli rompió en diciembre pasado la tradición diplomática de visitar primero a la India y eligió a China para su primer viaje oficial, donde se reunió con el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang.

Durante años, uno de los mayores desafíos y legados de K.P. Sharma Oli fue su gestión del equilibrio entre los gigantes asiáticos, China y la India.

Se labró una reputación de político próximo a China, país con el que Nepal comparte una frontera de casi 1.400 kilómetros en el Himalaya, firmando acuerdos «históricos» para reducir la dependencia de Nueva Delhi y ganando popularidad interna al «desafiar al hermano mayor indio». EFE

gbm/alf