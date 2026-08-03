China sanciona cuentas en redes que imitaban a menores para obtener regalos y donaciones

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Pekín, 3 ago (EFE).- Las autoridades chinas sancionaron a más de 1.840 cuentas dedicadas a emisiones grupales en directo, entre ellas varias que imitaban voces infantiles o utilizaban uniformes escolares para inducir a los espectadores a enviar regalos y donaciones.

La Administración del Ciberespacio de China informó este lunes, a través de medios estatales, de los resultados de una operación contra lo que describió como abusos en las conocidas como «emisiones grupales», un formato popular en varias plataformas chinas en el que varias personas actúan ante la cámara y compiten por las aportaciones de la audiencia.

Según el comunicado, algunos perfiles recurrían a «imitar el tono de voz de menores de edad» o vestían uniformes escolares para «incitar a los usuarios a donar dinero», prácticas por las que perdieron temporalmente el permiso para emitir.

El regulador enmarcó esas actuaciones en una campaña contra contenidos «vulgares y dañinos» y prácticas que «vulneran los derechos e intereses» de los menores.

La campaña también detectó perfiles cuyos integrantes vestían ropa reveladora, realizaban movimientos con connotaciones sexuales o empleaban iluminación tenue para crear una atmósfera que las autoridades calificaron de «ambigua» o próxima a la «pornografía blanda».

China es el país con más internautas del mundo, pero a la vez uno de los que ejercen mayor control sobre los contenidos: servicios populares en el resto del mundo como Google, Facebook, Instagram, X, ChatGPT, TikTok o YouTube están bloqueados en el país desde hace años.

Mientras, las redes sociales locales como Douyin, Weibo o Xiaohongshu están sometidas a un intenso escrutinio, y las plataformas censuran de forma habitual contenidos considerados sensibles o contrarios a las directrices de las autoridades. EFE

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