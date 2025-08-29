The Swiss voice in the world since 1935

CIDH pide a Ecuador proteger independencia de Corte Constitucional y seguridad de jueces

Quito, 29 ago (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo este viernes un nuevo llamamiento al Estado ecuatoriano para garantizar la independencia de la Corte Constitucional y la seguridad de sus magistrados, después de que el Gobierno del presidente Daniel Noboa presionara al tribunal por suspender cautelarmente varios artículos de leyes promovidas por el mandatario.

La CIDH reiteró en un comunicado su preocupación por las «amenazas a la independencia de la Corte Constitucional de Ecuador» por parte de Noboa, quien encabezó una multitudinaria manifestación contra la Corte con declaraciones tanto del gobernante como de los ministros que acusan a los jueces de estar en contra de la seguridad del país.

«Las acciones y discursos de altas autoridades del Estado que acusan a la CC de aliarse con el crimen organizado constituyen ataques a la independencia judicial y podrían poner en riesgo la seguridad de los integrantes de dicho tribunal y de sus equipos de trabajo», señaló la Comisión. EFE

