Cielo mayormente soleado para este jueves en gran parte del territorio dominicano

2 minutos

Santo Domingo, 7 ago (EFE).- El cielo estará mayormente soleado este jueves en gran parte del territorio dominicano, por lo que las precipitaciones serán escasas, informó este el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En horas de la tarde, solo se prevén algunos desarrollos nubosos que provocarán aguaceros locales con tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento en localidades de Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan y Elías Piña, producto de los efectos locales y la incidencia de una débil vaguada en los niveles medios de la troposfera. P

Por otro lado, sobre el territorio nacional se encuentran ligeras partículas de polvo del Sahara suspendidas en el aire.

Con relación a la tormenta tropical Dexter, localizada a unos 685 kilómetros de Cabo Race, Terranova, el Indomet señaló que por su posición y trayectoria futura no representa ningún peligro para la República Dominicana.

En ese mismo orden, precisó que da seguimiento a dos zonas de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas.

La primera, asociada a una débil baja presión durante los próximos días, localizada a cientos de kilómetros de las costas sureste de los Estados Unidos de América, tiene una probabilidad de formación ciclónica de 0 % para 2 días, mientras para 7 días un 30 %.

La segunda, vinculada a una onda tropical al este del Atlántico tropical, presenta una probabilidad 20 % para los próximos dos días, mientras que en 7 días muestra una probabilidad de 60 %.

Estos sistemas, por su posición y distancia, no representan ningún peligro para la República Dominicana.EFE

mf