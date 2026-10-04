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Cierran los colegios electorales en Brasil y empieza el recuento de votos

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São Paulo, 4 oct (EFE).-Los colegios electorales de Brasil cerraron sus puertas a las 17.00 hora local (20.00 GMT) de este domingo para dar inicio al recuento electrónico de los votos en las elecciones presidenciales, regionales y legislativas del país.

Los centros de votación han estado abiertos desde las 08.00 hora local (11.00 GMT) durante una jornada que ha transcurrido de forma pacífica y sin graves incidentes, aunque con alertas por fuertes lluvias en algunas regiones del país.EFE

cms/mp/raa

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