Cierre del Gobierno en EEUU obliga a aplazar datos de balanza comercial al 19 de febrero

2 minutos

Washington, 4 feb (EFE).- El breve cierre que ha experimentado el Gobierno Federal en Estados Unidos ha obligado a aplazar dos semanas la publicación de los datos de la balanza comercial relativos a diciembre y la totalidad de 2025, que ahora está previsto que vean la luz el próximo 19 de febrero.

La Oficina de Análisis Económico (BEA) anunció en su página web la nueva fecha de publicación del paquete estadístico, que se iba a dar a conocer mañana jueves.

El anuncio llega después de que, también por los efectos del cierre Federal, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) retrasara sine die la divulgación de los datos de empleo de enero, cuya publicación estaba programada para el 6 de febrero.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó la víspera una ley presupuestaria aprobada por el Congreso que puso fin a un breve cierre administrativo entre el 31 de enero y el 3 febrero.

El cierre respondió a la negativa de los demócratas a financiar durante lo que resta de ejercicio fiscal (hasta el 30 de septiembre) el Departamento de Seguridad Nacional, encargado de inmigración, después de la muerte de dos manifestantes estadounidenses en las redadas masivas ordenadas por el Gobierno Trump en la ciudad de Mineápolis.

Los cierres de fin de semana, como este, son bastante comunes y no tienen el mismo impacto que el que tuvo lugar entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025, que supuso el récord histórico en Estados Unidos al prolongarse durante más de 43 días.

De hecho, BLS y BEA aún están reorganizando sus calendarios de publicación debido al agudo impacto de ese prolongado cierre administrativo. EFE

asb/psh