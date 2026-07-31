Cinco claves de la reforma del Banco Central y el ‘grillete’ fiscal impulsados por Milei

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Natalia Kidd

Buenos Aires, 30 jul (EFE).- El presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, anunció este jueves que impulsará una ley para crear un ‘grillete’ fiscal y un mecanismo de cierre temporal de la Administración en caso de déficit y que presentará otro proyecto para reformar aspectos fundamentales del Banco Central.

Estas son cinco claves sobre los cambios que busca el mandatario argentino.

1. Objetivo único: combate a la inflación

Milei anunció que impulsará modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), ley aprobada en 1992 que establece los principios fundamentales de esa entidad, su finalidad, sus principales funciones y sus facultades.

La norma original estableció que el BCRA tenía como «misión primaria y fundamental» el «preservar el valor de la moneda».

La ley fue reformada en 2012, durante el Gobierno de la peronista Cristina Fernández (2007-2015), cuando se ampliaron los objetivos del organismo a velar por «la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social».

La iniciativa que impulsa Milei busca restablecer el mandato único de preservar el valor de la moneda argentina, lo que, en la práctica, focaliza la meta en el combate a la inflación.

El Gobierno de Milei, que ha aplicado una política monetaria contractiva desde el inicio de su gestión a finales de 2023, ha logrado desescalar la inflación desde un máximo del 289,4 % interanual en abril de 2024 al 33,5 % interanual en junio pasado, aunque ese proceso de desaceleración está estancado desde agosto de 2025.

2. Emisión ‘cero’

El proyecto prohíbe al BCRA emitir dinero para financiar al Estado – sea nacional, provincial o municipal- y comprar títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario.

También restringe el pago de dividendos y establece que el giro de utilidades al Tesoro solo se podrá hacer para la cancelación de deuda.

Bajo la Administración actual, el BCRA no emite dinero para financiar al Tesoro en forma directa, pero sí le ha girado utilidades, fondos que, con el correr del tiempo, terminan entrando en circulación y funcionan como una inyección de dinero.

3. Estabilidad de las autoridades

La ley actual establece que el BCRA está gobernado por un directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente y ocho directores, todos designados por el Ejecutivo con acuerdo del Senado.

El mandato es de seis años, aunque, en la práctica y por los vaivenes políticos, desde la aprobación de la Carta Orgánica en 1992, hubo quince presidentes del BCRA, con un mandato promedio de dos años.

En caso de mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, las autoridades del BCRA pueden removidas por un decreto del Ejecutivo con el previo consejo de una comisión parlamentaria.

El proyecto de Milei mantiene el mecanismo de nombramiento de las autoridades, pero vuelve más exigente el procedimiento para su remoción, ya que establece que, para desplazarlas, se requerirán dos tercios de los votos de ambas cámaras parlamentarias.

4. ‘Grillete’ fiscal y ‘shutdown’

Milei al Congreso otro proyecto de ley para crear lo que él denominó un ‘grillete fiscal’, una regla permanente que asegure que no se pueda aprobar ni sostener un presupuesto de la Administración pública deficitario.

El mecanismo propuesto establece que, si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Parlamento dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas públicas al equilibrio, y, si no lo hace, entrará en vigencia en forma automática el ‘shutdown’ o cierre temporal de la Administración pública.

En caso de ‘shutdown’, se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, no se ejecutarán nuevos gastos, no se adjudicarán contratos ni se tomará personal.

Además se frenarán las transferencias de fondos del Estado nacional a las provincias y el presidente, sus ministros y secretarios y los parlamentarios no cobrarán sus salarios.

Desde que asumió la Presidencia argentina a finales de 2023, Milei ha aplicado un severo plan de ajuste fiscal y de reducción del tamaño del Estado para recuperar el superávit en las cuentas públicas.

En el primer semestre del año Argentina acumuló un superávit fiscal primario equivalente al 0,6 % del producto interior bruto (PIB).

5. Una demanda del FMI

La reforma de la Carta Orgánica es reclamada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En mayo pasado, el Fondo hizo mención a la necesidad de cambios en la Carta Orgánica del BCRA en el comunicado sobre la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas firmado en abril de 2025 por Argentina y el organismo multilateral.

«A mediano plazo, serán fundamentales reformas legales más amplias de la Carta Orgánica del BCRA para fortalecer la independencia, la gobernanza y la rendición de cuentas del Banco Central, lo que incluye reforzar las salvaguardias frente al financiamiento monetario», dijo el FMI, cuya directora gerente, Kristalina Georgieva, se reunió el lunes pasado con Milei en Buenos Aires. EFE

nk/gad