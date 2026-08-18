Cinco incendios rurales concentran los esfuerzos de emergencia en Portugal

Compartir

2 minutos

Lisboa, 18 ago (EFE).- Cinco incendios rurales ubicados en el norte de Portugal, que tienen varias aldeas próximas, están en el foco de atención de las fuerzas de seguridad lusas que de momento descartaron que haya un «riesgo inminente» para la población.

El oficial de operaciones de la Protección Civil portuguesa José Rodrigues precisó en declaraciones a EFE que tres de estos fuegos se encuentran en el área metropolitana de Oporto.

Uno de ellos afecta a la zona de Arouca, que mantiene en el terreno a cerca de 400 efectivos, apoyados por 130 medios terrestres y 4 medios aéreos.

También en el área metropolitana de Oporto, hay un incendio en la parroquia de São Bento, con 139 efectivos y 76 medios terrestres, y otro en Vale de Cambra, con 92 efectivos, 25 vehículos y 6 medios aéreos.

Más al norte, en Arcos de Valdevez, combaten un incendio rural 60 efectivos, 15 medios terrestres y 2 medios aéreos.

En la localidad de Torre de Moncorvo (cerca de la frontera con la región española de Castilla y León), hay en el terreno cerca de 500 efectivos, 157 vehículos y 8 medios aéreos.

Hay «algunas poblaciones que están en la línea de propagación de varios incendios» en estos casos mencionados, explicó Rodrigues, y aclaró que se trata de aldeas.

«Vamos a ver cómo se desarrollan los trabajos», planteó el responsable, alegando que esperan la llegada de la noche para que aumente la humedad y baje la temperatura.

Sin dar datos del número de heridos, aseguró que en esta jornada no se han registrado heridos graves.

Según datos de la Protección Civil, hay 56 incendios rurales en Portugal, que están siendo combatidos por 2.663 efectivos, 853 vehículos y 2 medios aéreos. EFE

cch/seo