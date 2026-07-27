Cinco muertos en Rusia en un ataque de drones ucranianos

afp_tickers

Compartir

1 minuto

Cinco personas, incluido un niño, murieron en un ataque nocturno con drones ucranianos en Rostov del Don, en el sur de Rusia, informaron este lunes las autoridades locales.

«Los socorristas encontraron a otras tres personas fallecidas, incluido un niño, cuando limpiaban los escombros de un edificio residencial», indicó el lunes en Telegram el gobernador regional, Yuri Sliusar. Antes informó de la muerte de un matrimonio en el ataque y de seis heridos.

Según la misma fuente, los drones dañaron tres edificios y 17 casas, así como un centro social.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó en X que los ataques han apuntado a «una terminal de exportación» en esa región.

Según él, Kiev también ha atacado «instalaciones petroleras» en la región de Yaroslavl, a unos 250 km al norte de Moscú, y en la república de Udmurtia, a unos 950 km al este de la capital rusa.

Zelenski afirmó que estos ataques tienen como objetivo impedir que el Kremlin tenga recursos para financiar la guerra.

Por otro lado las autoridades de la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, informaron el lunes de 12 heridos, incluidos dos niños, en un «ataque masivo» nocturno de drones ucranianos.

Más de cuatro años después del inicio de la ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania, las negociaciones están estancadas y ambos países intensifican sus ataques de largo alcance, con un número creciente de víctimas civiles.

bur/yk/erl/pb/ahg