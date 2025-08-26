Collboni anuncia un plan de ayuda a Palestina que replica el apoyo a Sarajevo en los 90

2 minutos

El Cairo, 26 ago (EFE).- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció este martes la reactivación del “Districte 11”, un instrumento que servirá para canalizar la ayuda de la ciudad a los municipios palestinos y que replica la experiencia de apoyo a Sarajevo impulsada en 1995 por el entonces alcalde barcelonés Pasqual Maragall.

Collboni hizo el anuncio durante su visita al nuevo campamento de refugiados palestinos de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en las afueras de Amán, capital de Jordania, en el cierre de su viaje oficial de dos días al país árabe, que comparte frontera con Israel y Palestina.

El “Districte 11” contará con un presupuesto inicial de un millón de euros y tendrá como objetivo reforzar y estabilizar la cooperación técnica con ciudades de Palestina en ámbitos como planificación urbana, salud, accesibilidad o educación.

El alcalde explicó que técnicos municipales de Barcelona trabajarán sobre el terreno y que se acogerá a profesionales palestinos para formarse en la capital catalana, a petición de responsables de proyectos en Gaza y otras localidades palestinas.

Collboni afirmó que “el compromiso de Barcelona con Gaza y las ciudades palestinas se mantendrá en el tiempo y escalará su capacidad de cooperación técnica para favorecer la reconstrucción cuando llegue la paz”.

La iniciativa se suma al incremento de la ayuda económica de Barcelona a la UNRWA, que pasará de 200.000 a 400.000 euros anuales, con el objetivo de apoyar a la población refugiada en Gaza, anunció Collboni.

El “Districte 11” tiene como precedente el proyecto impulsado en 1995 por Maragall bajo el nombre de “Districte Sarajevo”, que permitió coordinar la ayuda de Barcelona durante y después de la guerra de Bosnia y que incluyó la rehabilitación de barrios, instalaciones olímpicas y proyectos culturales y económicos en la capital bosnia.

Barcelona y Sarajevo firmaron en 2000 un protocolo de hermanamiento que consolidó la cooperación iniciada a mediados de los noventa y que se convirtió, afirmó el comunicado, en una «experiencia de referencia en materia de solidaridad internacional de gobiernos locales».

Collboni pondrá ahora rumbo a Turquía, después de que su viaje a Oriente Medio se viera modificado el pasado viernes, cuando Israel vetó su entrada a Tel Aviv por tener «antecedentes» de «difamación del Estado y participación en un boicot a Israel», según un comunicado israelí. EFE

