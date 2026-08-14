Colombia contabiliza ya 281 muertos y 379 desaparecidos por el terremoto

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Bogotá, 13 ago (EFE).- Las autoridades colombianas elevaron este jueves a 281 la cifra de fallecidos en el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes y agregaron que hasta el momento se han contabilizado 3.971 personas heridas y 379 desaparecidas.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio a conocer estos datos en una comparecencia ante los medios en la que resaltó que la búsqueda de los desaparecidos es la «prioridad» del Gobierno en estos momentos.

«La situación es compleja, pero estamos utilizando toda nuestra capacidad» y la de otros países que han ofrecido ayuda y cumplido con los estándares correspondientes, aseguró De la Espriella. «Nuestra prioridad es salvar vidas», agregó. EFE

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