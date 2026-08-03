Colombia derrota a Guatemala en el inicio del softbol masculino de los Centroamericanos

Compartir

1 minuto

Santo Domingo, 3 ago (EFE).- Colombia derrotó este lunes por 1-0 a Guatemala en el partido inaugural del torneo masculino de sóftbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, gracias a una carrera anotada en la parte baja de la séptima entrada.

El encuentro, disputado en el estadio número 1 de sóftbol del Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte, estuvo marcado por un duelo de lanzadores entre el colombiano Luis Amaya, quien se acreditó la victoria, y el guatemalteco Juan Morales, quienes mantuvieron el marcador sin anotaciones durante las primeras seis entradas.

La única carrera del partido llegó en el cierre del séptimo episodio, cuando, con las bases llenas, Adonay Bosca conectó un rodado que el lanzador guatemalteco no pudo controlar, permitiendo la anotación que dejó a Guatemala en el terreno.

La jornada inaugural continúa con los partidos Cuba-Panamá, Cuba-México y República Dominicana-Venezuela.

El torneo se disputa bajo el sistema de todos contra todos y los dos primeros clasificados avanzarán a la final por la medalla de oro, mientras que el tercer y cuarto lugar jugarán por el bronce.EFE

mf