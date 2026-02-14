Colombia descarta pedir ayuda internacional para atender emergencias por inundaciones

Bogotá, 13 feb (EFE).- El Gobierno de Colombia aseguró este viernes que no está «técnicamente justificada» la emisión de un llamamiento internacional ni la solicitud de asistencia humanitaria externa por las inundaciones que afectan a distintas regiones del país, al considerar que la emergencia «no ha desbordado las capacidades nacionales de respuesta».

«La situación actual no supera la capacidad operativa y funcional del Estado para la fase de respuesta inmediata, por lo que no procede activar mecanismos internacionales de ayuda», señaló la Cancillería en un comunicado en el que precisa que trabaja en coordinación permanente con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Desde finales de enero y durante las primeras semanas de febrero un frente frío atípico ha causado lluvias intensas, especialmente en el norte del país, lo que ha provocado grandes inundaciones y desbordamientos de ríos que afectan a decenas de municipios en los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, La Guajira, Chocó y Antioquia.

La emergencia ha dejado 18 muertos, 4.300 viviendas destruidas, cerca de 120.000 personas damnificadas y unas 300.000 hectáreas inundadas, por lo que habitantes de esas regiones han tenido que desplazarse o ser evacuados ante la crecida de ríos como el Sinú y la saturación de cuencas que tradicionalmente no registran precipitaciones tan severas en esta época del año.

La Cancillería manifestó además que mantiene contacto con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas y que está en plena disposición de activar mecanismos internacionales si la evolución de la situación lo requiere y media la recomendación técnica correspondiente.

El Gobierno recordó que el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo recomendó la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, medida adoptada por el presidente Gustavo Petro el pasado miércoles por 30 días para agilizar recursos, garantizar seguridad jurídica y fortalecer la respuesta frente a la amenaza económica, social y ambiental derivada de la emergencia.

La Cancillería subrayó que el llamamiento internacional es un instrumento «técnico, subsidiario y excepcional» que solo procede cuando las capacidades nacionales han sido materialmente superadas, lo que, según precisó, no ocurre en el escenario actual. EFE

