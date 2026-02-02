Colombia dice que quiere seguir siendo un aliado de Estados Unidos en la lucha antidrogas

Bogotá, 2 feb (EFE).- Colombia quiere seguir siendo un aliado de EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico y mostrar al presidente Donald Trump los logros en ese campo, afirmó la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda.

La funcionaria, que acompaña al presidente colombiano, Gustavo Petro, en su viaje a Washington para su reunión de mañana con Trump en la Casa Blanca, aseguró en una entrevista telefónica con EFE que esperan «seguir siendo aliados de ese país que históricamente ha trabajado mano a mano con nosotros».

«La expectativa es seguir fortaleciendo esas relaciones históricas que han tenido Colombia y Estados Unidos y contarle al presidente de los Estados Unidos de manera directa cuál es la perspectiva de este Gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico y sustentar con cifras cuál es la posición que nosotros tenemos con respecto a lo que se debe hacer en Colombia», afirmó.

Petro y una delegación de su Gobierno llegaron anoche a la capital estadounidense para su reunión con Trump, que el mandatario colombiano espera que sirva para recomponer una relación alterada en el último año por diferencias sobre la lucha contra el narcotráfico, la política migratoria de Washington y su intervención en Venezuela para deponer a Nicolás Maduro.

Miranda dijo estar «muy optimista» con el resultado de esa reunión en la Casa Blanca porque Petro «es un hombre al que le gusta sustentar todas sus afirmaciones con cifras contundentes» y, en este caso, esperan mostrar a Trump que el Gobierno de Colombia sí esta haciendo la tarea en la lucha contra el narcotráfico.

A mediados de septiembre pasado, por diferencias sobre los resultados de la guerra contra las drogas, Washington retiró a Colombia de la lista de países que cumplen sus obligaciones en ese campo, comúnmente llamada ‘certificación’, y en octubre le retiró el visado a Petro, de quien Trump dijo que es «un líder del narcotráfico».

Miranda señaló que la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito que ella dirige trabaja con aproximadamente 30.000 familias campesinas «e incluso antes de la llegada del presidente Trump al Gobierno de Estados Unidos teníamos trazada la meta de sustituir 30.000 hectáreas (sembradas de coca) en 2026».

«La sustitución es la forma más efectiva de reducir la coca en el país», afirma la funcionaria al explicar que al darle a los campesinos la posibilidad de cambiar cultivos ilícitos por otros legales, como por ejemplo el cacao, la yuca o el plátano, se evita que «una hectárea quitada vuelva a aparecer en otro lado».

En ese punto, Miranda explicó que en 2020, durante el Gobierno de Iván Duque (2018-2022), «se erradican de manera forzosa 130.000 hectáreas y al otro año lo que tenemos es un aumento del 43 % de la coca en el país» porque si no se le ofrecen alternativas a la gente vuelve a caer en la tentación de la ilegalidad.

«Cuando esa reducción (de hectáreas sembradas) se hace vía sustitución la gente logra salir de la pobreza y ya no vuelve a la coca», agregó la funcionaria. EFE

