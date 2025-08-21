The Swiss voice in the world since 1935

Colombia gana el relevo 4×100 de los Juegos Panamericanos Junior

Luque (Paraguay), 21 ago (EFE).- El equipo de Colombia se impuso este jueves con categoría en la prueba del relevo 4×100 metros al doblegar en la pista de atletismo a los cuartetos de Jamaica y de Argentina en los Juegos Panamericanos Junior.

El equipo colombiano, integrado por Carlos Flórez, Enoc Marún, Óscar Baltán y Ronal Longa, llevó el testigo hacia la meta en 38 segundos y 99 centésimas, mientras que los jamaicanos Andrew Reid, Jehlani Gordon, Odaine Crooks y Nkrumie Bouwahjgie marcaron 39.21.

El bronce fue para los argentinos Juan Sagasta, Lucas Villegas, Tomás Villegas y Tomás Mondino, que pararon el reloj en 39.45.

Los equipos de Cuba, Brasil y Paraguay también participaron en la competencia.

Los cubanos se instalaron en el cuarto lugar con un tiempo de 39.50, los brasileños ocuparon el quinto puesto con 39.76 y los paraguayos terminaron sextos al finalizar la prueba en 40 segundos.

El atletismo se disputará hasta este viernes en el estadio del complejo del Comité Olímpico Paraguayo en Luque. EFE

