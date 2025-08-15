Colombia gana oro y plata en la velocidad femenina del ciclismo

(Actualiza con declaraciones de Stefany Cuadrado y Marianis Salazar)

Luque (Paraguay), ago 14 (EFE). – La colombiana Stefany Cuadrado ganó este jueves la medalla de oro en la prueba de la velocidad femenina del ciclismo en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se disputan en Paraguay.

Cuadrado paró el reloj en 10 segundos 623 milésimas, tiempo con el que se impuso a su compatriota Marianis Salazar por 0.125 milésimas en la prueba llevada a cabo en el velódromo del complejo del Comité Olímpico Paraguayo, en Luque.

«Se siente un orgullo muy grande y una gran satisfacción de que la medalla va a quedar para Colombia. Las otras rivales estaban muy fuertes igual y, gracias a Dios, mi compañera Marianis (Salazar) y yo pudimos lograr llegar a la final», declaró Cuadrado a EFE.

La ganadora del oro, asimismo, impuso nueva marca en los Panamericanos Junior en esta especialidad.

Por su parte, Marianis Salazar afirmó: «La verdad es muy bonito dejar a Colombia en lo más alto y haber hecho el 1 y 2. (…) la argentina (Valentina Méndez) fue una gran rival, supe que hizo una muy buena preparación, pero gracias a Dios estuvimos casi un mes concentradas en Medellín y sabíamos que habíamos hecho una muy bonita preparación».

El bronce fue para la trinidense Makaira Wallace, quien derrotó a la argentina Valentina Méndez. EFE

