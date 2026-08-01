Colombia niega ingreso a influenciador acusado de movimiento que promueve turismo sexual

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Bogotá, 31 jul (EFE).- Colombia inadmitió a un ciudadano estadounidense señalado como uno de los creadores de ‘Passport Bros’, un movimiento internacional que promueve el turismo con fines de explotación sexual en diferentes países de América Latina, informó este viernes la autoridad migratoria.

El hombre fue interceptado durante los controles migratorios en el aeropuerto internacional José María Córdova, de Medellín, capital del departamento de Antioquia, tras arribar en un vuelo de Copa Airlines procedente de Estados Unidos.

Migración Colombia informó que antes de su llegada emitió la orden de impedir su ingreso al país, luego de recopilar información que presuntamente lo relacionaba con la promoción de turismo con fines de explotación sexual a través de plataformas digitales y redes sociales.

La autoridad migratoria aplicó la medida administrativa de inadmisión, ordenó su retorno en el siguiente vuelo disponible y le negó el ingreso al territorio colombiano, conforme a la normativa vigente.

Según un comunicado de Migración Colombia, el llamado ‘Passport Bros’ es un movimiento informal integrado principalmente por hombres estadounidenses que viajan a Medellín y otras ciudades del mundo con el propósito de buscar relaciones con mujeres extranjeras.

Además de este caso, la entidad también inadmitió este viernes a otros tres ciudadanos estadounidenses por presuntamente intentar ingresar al país con ese mismo propósito.

Los casos fueron detectados durante las entrevistas realizadas por oficiales migratorios y los procesos de verificación en los puestos de control. En uno de ellos, el viajero autorizó la inspección de su equipaje, en el que fueron halladas cantidades inusuales de preservativos y diversos objetos de uso sexual.

En lo que va del año, Migración Colombia ha impedido el ingreso de cerca de 150 ciudadanos extranjeros, 107 en Medellín, por presentar indicios relacionados con turismo con fines de explotación sexual.

«Colombia no abrirá sus puertas a quienes pretendan convertir a nuestras mujeres, niñas, niños y adolescentes en un atractivo para el turismo sexual. (…) Quienes promuevan o faciliten cualquier forma de explotación sexual no son bienvenidos en el país», afirmó la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.

La inadmisión del supuesto creador de ‘Passport Bros’ se suma a otros casos recientes, como el del influenciador estadounidense conocido como Casey Red Beard, quien llegó al aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, procedente de Miami y sobre quien existían denuncias públicas por la presunta promoción de encuentros y fiestas privadas en Medellín dirigidas a extranjeros. EFE

nav/jrh