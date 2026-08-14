Colombia sube a 285 la cifra de muertos y mantiene en 379 los desaparecidos por terremoto

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Bogotá, 14 ago (EFE).- La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia ascendió a 285 y la de desaparecidos se mantiene en 379, según el último informe que divulgó este viernes la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El terremoto de magnitud 7,4 tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, y deja además 3.975 heridos, 45.523 familias afectadas y 12.828 viviendas destruidas.

La UNGRD detalló que la cifra de viviendas averiadas se redujo de 74.873 a 73.455 porque los equipos de ingeniería aún continúan haciendo una evaluación presencial del estado real de cada una de estas casas. EFE

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