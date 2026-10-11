Colombiano Arboleda lleva a Olimpia al liderato provisional

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Tegucigalpa, 10 oct (EFE).- Un gol del colombiano Yustin Arboleda bastó a Olimpia para vencer este sábado por 1-0 a Génesis y asumir provisionalmente el liderato del torneo Apertura hondureño, a la espera de los resultados de Real España y Marathón en la novena jornada, que comenzó el viernes.

Arboleda recibió un pase filtrado de José Raúl García y batió al guardameta de Génesis Ronaldo Balanta con un potente disparo en el minuto 11.

Dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, Olimpia mantuvo la presión y buscó ampliar la ventaja antes del descanso con remates de David Flores y Bryan Cortés, aunque el portero de Génesis respondió con buenas intervenciones para evitar una diferencia mayor.

Con el triunfo, Olimpia llegó a 20 puntos, 2 más que Real España, que tiene 18. De ganar Real España a Estrella Roja asumiría de nuevo el liderato.

En otro partido de la programación sabatina, Motagua, que tiene el español Javier López en el banquillo, se impuso por 2-1 a Choloma, con un doblete del costarricense Jonathan Moya.

El conjunto visitante, al mando del argentino Héctor Vargas, recortó distancias por medio de Axel Alvarado, un gol insuficiente para evitar la derrota. Con este resultado, Motagua se sitúa en la cuarta posición de la tabla con 16 unidades.

El partido entre Universidad Pedagógica y Marathón permanece en suspenso debido a las intensas lluvias y a una tormenta eléctrica sobre el estadio Emilio Williams de Choluteca. Por ahora, no se ha confirmado si el choque se disputará este sábado o si se reprogramará para el domingo.

El viernes, Platense derrotó por 2-1 al Juticalpa, que tiene al colombiano Jhon Jairo López como timonel y continúa hundido en el último lugar de la tabla de clasificación.

La jornada cerrará este domingo con los juegos Estrella Roja-Real España y Olancho-Independiente. EFE

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