Colonos impulsan un asentamiento justo donde asesinaron al colaborador de ‘No Other Land’

Jerusalén, 27 ago (EFE).- Colonos israelíes levantaron en la madrugada de este miércoles un ‘outpost’ (inicio de asentamiento) en el punto exacto donde, a finales de julio, un colono mató a tiros al activista palestino Odeh Hadalin, colaborador del documental ganador del Óscar ‘No Other Land’.

Alaa Hadalin, primo de Hadalin, confirmó a EFE que los colonos han llevado un par de contenedores, con el amparo de militares, «al lado de las casas» de Umm Al Kheir; una aldea palestina cerca de Hebrón (sur de Cisjordania ocupada) muy castigada por la violencia colona.

Odeh Hadalin grabó en vídeo el momento en que el colono Yinon Levi le mató, mientras las excavadoras de los colonos vaciaban el terreno que ahora ha sido ocupado por estos contenedores. Su cuerpo fue retenido durante 10 días por el Ejército.

La organización israelí Peace Now, que investiga y monitorea la expansión de las colonias en los territorios palestinos, condenó este miércoles la instalación del ‘outpost’.

«Tras décadas de demoliciones, denegación de permisos e infraestructura, y una creciente violencia por parte de colonos y del Ejército, llega ahora el duro golpe de establecer un asentamiento permanente en medio de la aldea», dijo Peace Now en un comunicado.

«El objetivo del nuevo asentamiento es claro: expulsar a los residentes de sus tierras», subrayó sobre la situación que afrontan los vecinos de Umm Al Kheir.

La creación de ‘outposts’ viola no solo el derecho internacional, sino también la ley israelí, ya que no cuentan con autorización previa. Sin embargo, el Ejército y las autoridades tienden a facilitar su establecimiento.

Ya a finales de 2023, más de 500.000 colonos israelíes residían en Cisjordania ocupada (sin incluir Jerusalén Este ocupado), según datos del Instituto Central de Estadística de Israel.

Su expansión se ha acelerado a la sombra de la ofensiva bélica en Gaza, y desde octubre de 2023, Israel ha creado al menos 40 nuevos asentamientos y 89 ‘outposts’, según datos de junio de la ONG Peace Now. EFE

