Comienzan las elecciones en Florida para elegir los candidatos a gobernador y al Congreso

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Miami (EE.UU.), 18 ago (EFE).- Florida, el estado de residencia oficial del presidente Donald Trump, abrió este martes las urnas para unas primarias en las que los floridanos votarán por los candidatos a suceder a Ron DeSantis como gobernador del estado, y a sus representantes en el Congreso de EE.UU.

Los centros de votación abrieron sus puertas a las 7:00 hora local (11:00 GMT) y funcionarán hasta las 19:00 hora local (23:00 GMT), cuando comenzará el escrutinio de los sufragios, según un comunicado del Departamento de Estado de Florida.

Según la autoridad, los primeros resultados preliminares no estarán disponibles hasta una hora después del cierre de los centros.

La participación anticipada en las elecciones ha sido baja en el sur de Florida, con un 12,5 % de los votantes registrados en el condado de Miami-Dade que ya habían votado mediante el sufragio anticipado o las papeletas enviadas por correo, y menos del 10 % en Broward, según el supervisor electoral de ese condado, Joe Scott, quien calificó la afluencia como «muy lenta, sorprendentemente lenta».

En estas primarias, los floridanos afrontan una amplia papeleta en la que decidirán una densa nómina de contiendas internas: desde el sucesor del republicano DeSantis, hasta el sustituto en el Senado del ahora secretario de Estado federal, Marco Rubio, y los candidatos a la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

DeSantis abandonará el cargo en enero de 2027 tras completar dos mandatos -el tope constitucional- por lo que no puede presentarse a la reelección de noviembre.

El candidato que más suena para su sucesión es el republicano Byron Donalds, congresista federal por Florida que cuenta con el respaldo de Trump.

Otros aspirantes del Partido Republicano son el actual vicegobernador de Florida, Jay Collins, el empresario James Fishback o el expresidente de la Cámara de Representantes estatal Paul Renner.

Florida ha sido gobernada por republicanos desde la victoria de Jeb Bush en 1998. Entre los candidatos demócratas que intentarán romper esa racha destacan el excongresista federal David Jolly, la activista Evelyn Castillo-Bach y la representante estatal Dotie Joseph.

Los votantes también decidirán este martes el reemplazo de Rubio en el Senado. El actual secretario de Estado abandonó el cargo tras ser designado por Trump para su nuevo puesto, y su escaño lo ocupa de forma interina la republicana Ashley Moody.

El ganador cubrirá los dos años que restan del mandato de Rubio, hasta enero de 2029, y no un periodo íntegro de seis.

La nominación republicana enfrenta a Moody, apoyada por Trump, con el consultor tecnológico Chris Gleason, la médica Neelam Taneja Perry y el ministro presbiteriano Ernie Rivera.

Por el lado demócrata son dos los aspirantes: Alex Vindman y Angie Nixon.

Las primarias también reducirán la lista de candidatos a la Cámara de Representantes de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, fecha en que se renovará por completo la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos.

Florida es un estado de primarias cerradas, por lo que únicamente los votantes registrados de los partidos Demócrata y Republicano pueden elegir hoy a sus candidatos para el próximo noviembre. EFE

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