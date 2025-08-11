Comisaria europea traslada su solidaridad con el pueblo turco tras el terremoto

2 minutos

Bruselas, 11 ago (EFE).- La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, trasladó este lunes «el apoyo y la solidaridad» de la Unión Europea (UE) con el pueblo turco tras el terremoto de magnitud 6,1 que sacudió anoche la región de Mármara, dejando al menos a 52 heridos y un muerto.

«Entristecida por la noticia del terremoto de ayer en la provincia turca de Balıkesir. Mis pensamientos están con las víctimas, sus seres queridos y todos los afectados. El pueblo turco puede contar con el apoyo y la solidaridad de la UE», dijo la comisaria a través de un mensaje en redes sociales.

El sismo se produjo a las 19.53 del domingo (16.53 GMT), con epicentro en Sindirgi, en la provincia de Balıkesir, a una profundidad de 11 kilómetros, según la información publicada por la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias turca (AFAD).

Esa institución informó hoy de que una réplica de magnitud 4,4 se ha producido sobre las 04.55, hora local.

Un total de 16 edificios han sufrido graves daños, 12 de ellos abandonados, según Yerlikaya.

El ministro de Sanidad, Kemal Memişoglu, señaló por su parte que sólo 11 de los heridos permanecen hospitalizados.

Las autoridades regionales de Balıkesir han anunciado el cierre hasta mañana de las escuelas de verano y que los funcionarios y trabajadores públicos con discapacidades y las mujeres embarazadas tendrán hoy el día libre.

El 17 de agosto de 1999, la región de Mármara fue golpeada por un terremoto de magnitud 7,5 que causó la muerte de 19.000 personas y dejó heridas a otras 50.000. EFE

