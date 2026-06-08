Comisaria Marta Kos confirma apertura de negociaciones de EU con Ucrania el 15 de junio

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Kiev, 8 jun (EFE).- La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, confirmó este lunes desde Kiev que las negociaciones de Ucrania con la Comisión Europea (CE) sobre el primer grupo de capítulos de requisitos que deben cumplir los países candidatos a ingresar en la Unión Europea (UE) comenzarán el próximo 15 de junio.

La primera tanda de capítulos está compuesto por cuestiones de Estado de derecho y leyes fundamentales como las que atañen a las minorías étnicas.

«El Estado de derecho es uno de los pasos más importantes. Es donde todo comienza y termina», dijo Kos citada por la agencia pública ucraniana de noticias, Ukrinform.

Según la comisaria, aprobar el examen en esta materia es una prueba de que el país candidato se toma en serio sus aspiraciones de integración en la UE.

Hungría bloqueaba hasta la derrota en las urnas en abril del ahora exprimer ministro Viktor Orbán la apertura de las negociaciones sobre este primer capítulo invocando supuestos problemas en el trato que Ucrania dispensa a su minoría húngara.

El actual primer ministro húngaro, Péter Magyar, ha dado luz verde a la apertura de las negociaciones sobre este primer capítulo tras negociar con Ucrania sobre la minoría húngara de ese país.

El ingreso en la UE está condicionado al cumplimiento de los requisitos en otros cinco grupos de capítulos sobre las que la apertura de negociaciones aún no tiene fecha.

Kos visita Kiev para hablar con las autoridades ucranianas de las reformas pendientes de Ucrania en su camino a la UE.

La comisaria tiene como prioridad en su visita a la capital ucraniana apoyar al Gobierno ucraniano a la hora de hacer las reformas, impulsar la recuperación del país en medio de la guerra y reforzar el apoyo político y social al ingreso en la UE, según una nota publicada por su servicio de prensa. EFE

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