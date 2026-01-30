Comisario europeo visita las zonas afectadas por el temporal en Portugal y promete ayuda

Lisboa, 30 ene (EFE).- El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, visitó este viernes la zona de Marinha Grande, una de las más afectadas por el temporal Kristin en Portugal, donde cinco personas murieron esta semana, y afirmó que la Unión Europea va a ayudar todo lo que pueda.

Según la agencia Lusa, Jorgensen expresó, además, su solidaridad con los damnificados y manifestó sus condolencias a las familias de los cinco fallecidos.

El responsable europeo reconoció que se ha «emocionado» con lo que ha visto durante su recorrido por Marinha Grande, en el distrito de Leiria, al norte de Lisboa, y destacó que es un «asunto muy serio» el hecho de que muchas personas sigan sin electricidad.

Subrayó que las autoridades portuguesas están centradas en resolver los problemas, contabilizar los daños y prepararse ante futuras incidencias y que «el próximo paso es entender cómo la UE puede ayudar».

«Una de las razones por las que tenemos la Unión Europea es ayudarnos los unos a los otros cuando las cosas terribles pasan», remarcó Jorgensen, quien estuvo acompañado durante su visita por el ministro de Presidencia luso, António Leitão Amaro, y la titular de Medio Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho.

Leitão Amaro señaló a los periodistas que la Protección Civil ha hecho una evaluación técnica de la situación, que concluyó que la capacidad de respuesta nacional ha sido «suficiente y todavía lo es» para afrontar estas condiciones, por lo que es por eso que el Ejecutivo no ha activado el mecanismo europeo de ayuda.

Cuando sí que tiene previsto hacerlo es para la reconstrucción y para ello el Gobierno luso tiene previsto recurrir al Fondo de Solidaridad de la UE, que es un mecanismo financiero para apoyar a los países miembro en catástrofes naturales.

Por su parte, Carvalho dijo a la prensa que se ha hecho un trabajo grande hasta ahora para volver a la normalidad.

«Tuvimos un pico con más de un millón de casas sin electricidad, pasadas 24 horas teníamos prácticamente 450.000, una gran reducción, y pasadas 48 horas, son 290.000, la mayor parte de ellas, unas 200.000, en esta zona de Leiria», resumió la ministra, quien agregó que se han repartido 200 generadores por esa área.

El Ejecutivo de Portugal declaró el jueves la situación de calamidad para cerca de 60 municipios del país hasta el domingo.

La declaración de situación de calamidad en una zona implica que todos los ciudadanos y entidades privadas están obligados a prestar colaboración a la protección civil, si es requerida, y a respetar las órdenes y orientaciones de las autoridades.

Esta medida legitima el libre acceso de los agentes de la protección civil a propiedades, recursos naturales y energéticos privados, si es necesario para restablecer la normalidad.

Jorgensen visita Portugal entre hoy y el lunes para hablar de las políticas de energía y vivienda.

Esta tarde tiene previsto participar en Lisboa, junto con el alcalde de la ciudad, Carlos Moedas, en la presentación del nuevo plan europeo de vivienda, lanzado en diciembre pasado por la Comisión.EFE

