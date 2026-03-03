Con un tráfico aéreo limitado, empiezan las evacuaciones desde Oriente Medio

Decenas de miles de viajeros varados en Oriente Medio a causa de la guerra podrán regresar a sus países en vuelos de evacuación, gracias a la reanudación de los vuelos este martes, aunque aún de forma limitada.

La situación sigue siendo peligrosa en la región. Sin ir más lejos, este martes Catar afirmó que impidió varios ataques iraníes en el aeropuerto internacional de Doha, uno de los mayores de la región.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que empezaron el sábado y acarrearon contraataques de Teherán en los Estados del Golfo e Israel, provocaron el cierre del espacio aéreo de muchos países.

Así, se tuvieron que cancelar al menos 12.903 vuelos entre el sábado y el lunes, es decir, cerca del 40% de las conexiones programadas, según Cirium, una empresa de análisis de la aviación.

Cirium calcula que los vuelos en la región representan unos 900.000 asientos diarios, de lo que se podría deducir que el número de viajeros afectados superaría fácilmente el millón.

– Lenta reanudación –

El domingo se cancelaron casi el 100% de los vuelos que salían de Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra el segundo mayor aeropuerto del mundo en términos de pasajeros, el DXB de Dubái.

El lunes, esa proporción cayó al 93,5%. Ese día, tanto el aeropuerto de Dubái como el de Abu Dabi reanudaron sus operaciones, de forma limitada.

Varios vuelos emiratíes despegaron este martes temprano, según la web de monitoreo del tráfico aéreo Flightradar24.

Tras el despegue, los aviones se dirigieron directamente hacia el sur para salir de la región.

Solo operaron algunos vuelos de las compañías Emirates, de la aerolínea de bajo coste flydubai y de la rusa Aeroflot.

Muchos vuelos de Royal Jordanian despegaron y aterrizaron en el aeropuerto de Amán pero volaban por el sur del país para evitar el espacio aéreo israelí.

Los vuelos continúan saliendo y llegando a Arabia Saudita y Omán y sus espacios aéreos están siendo utilizados por muchos vuelos de larga distancia entre Europa y Asia.

Sin embargo, no había vuelos civiles en el espacio aéreo de Irak, Israel, Kuwait, Libia o Catar.

– Vuelos de evacuación –

Varios países han organizado vuelos de evacuación, como India, República Checa y Francia, que tiene a unos 400.000 ciudadanos repartidos por la docena de países afectados por el conflicto, indicó su canciller, Jean-Noël Barrot.

En el caso de Alemania, que anunció que enviaría aviones a Arabia Saudita y Omán para evacuar a los viajeros más vulnerables, la Asociación de Turismo del país dijo que hay unos 30.000 ciudadanos en la región.

Según los aeropuertos de Roma y Milán, este martes debían aterrizar tres vuelos con italianos que fueron evacuados de la zona; y la secretaria de Exteriores británica, Yvette Cooper, indicó el martes que el gobierno organizará una repatriación desde Omán en los próximos días.

España también prepara vuelos de evacuación, apuntó por su parte el canciller José Manuel Albares. Un avión operado por Etihad debía aterrizar en Madrid este martes por la noche con personas repatriadas.

– Conexiones canceladas –

Muchas aerolíneas continúan cancelando sus vuelos a Oriente Medio, al menos los previstos en los próximos días, como Air France, British Airways, LOT, Norwegian y SAS.

Finnair interrumpió sus vuelos a Doha y Dubái casi hasta final de mes.

