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Concluyen las negociaciones sobre Ucrania entre Putin y los emisarios de la Casa Blanca

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 5 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, y los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, han concluido este sábado sus negociaciones para reavivar el estancado proceso de paz en Ucrania.

Según medios locales, la comitiva con ambos mediadores estadounidenses ya abandonó el Palacio del Kremlin tras tres horas de conversaciones. Por el momento, se desconocen los resultados de las consultas sobre lo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, llamó «propuesta para poner fin a la guerra».EFE

mos/eav

(foto)(vídeo)

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