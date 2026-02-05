Condenan a tres personas a cadena perpetua por matar a un motorista en Santiago de Cuba

La Habana, 4 feb (EFE).- El Tribunal Provincial de Santiago de Cuba condenó a cadena perpetua a tres hombres por el asesinato y el robo al conductor de una motocicleta en la ciudad homónima, informó este miércoles la Fiscalía de la provincia oriental de la isla.

Según el recuento de los hechos, los condenados se reunieron en las proximidades de un sitio oscuro y alejado de viviendas en busca de una víctima «decididos a sustraer un motor para vender sus piezas en el mercado irregular».

Asimismo, la Fiscalía explicó que, tras contactar al motorista, dos de los condenados solicitaron que les llevara hasta el lugar en donde los esperaba el tercer sancionado.

En el trayecto «uno de ellos, montado sobre el motor, desde atrás, le propinó una cuchillada» que «le perforó el hígado, el riñón derecho y el colón». Entre los dos atacantes «le propinaron alrededor de 27 heridas», según la Fiscalía.

En la nota se indicó que el tercer implicado «tomó el motor» y lo llevó «hasta el lugar donde luego lo desarmaron en piezas».

Las autoridades, añadió el comunicado, ocuparon partes de la motocicleta y otras pertenencias de la víctima durante un registro en la vivienda de uno de los condenados.

En la isla no hay datos públicos y periódicos sobre delincuencia -sobre todo con violencia-, los cuales aparecen a veces en los medios oficiales o en comunicados del Ministerio del Interior.

Los medios independientes en Cuba, así como las redes sociales, reflejan con frecuencia hechos delictivos como robos con violencia y asesinatos. EFE

