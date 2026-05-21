Conferencia Episcopal dice que la probabilidad de que el papa visite Uruguay es alta

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Montevideo, 21 may (EFE).- La Conferencia Espiscopal de Uruguay aseguró este jueves que existe una alta probabilidad de que el papa León XIV visite próximamente el país suramericano.

Así lo indicó en un comunicado en el que detalló que se está avanzando con la esperanza de que este hecho se concrete.

«Como hemos señalado públicamente, existe una alta probabilidad de que el Santo Padre visite Uruguay. Al día de hoy, no contamos aún con una fecha definida. La eventual visita del papa León será motivo de profunda alegría para la Iglesia y para todo el pueblo uruguayo», puntualizó.

Agregaron que permanecen «expectantes y agradecidos ante esta posibilidad», en un comunicado rubricado por su presidente, Milton Trócoli, obispo de Punta del Este, Maldonado y Minas.

La misiva también fue firmada por el vicepresidente de la organización, Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, y su secretario general, Heriberto Bodeant, obispo de Canelones.

Un día antes, el intendente del departamento (provincia) uruguayo de Florida, Carlos Enciso, dijo que el papa León XIV visitará el país suramericano en noviembre.

Añadió que, en el marco de ese viaje, visitaría el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres.

En una publicación de su cuenta en la red social X, Enciso apuntó que este sería «un acontecimiento de gran importancia» no solo para los católicos, sino para todos los habitantes de Florida.

«Estamos en condiciones de informar una gran noticia según nuestras fuentes vaticanas. En el marco de su visita a Uruguay, en la primera quincena de noviembre, estaría prevista la presencia de León XIV en el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres», publicó el jefe del Gobierno local.

Fuentes de la Cancillería consultadas sobre este tema por EFE apuntaron que Uruguay sigue trabajando para concretar una visita del papa al país, posiblemente en el mes de noviembre.

El 2 de diciembre del año pasado, León XIV expresó su deseo de acudir a América Latina, en especial Argentina y Uruguay, aunque precisó -en ese momento- que no había nada decidido.

El máximo jerarca de la Iglesia católica manifestó su deseo de visitar a los países suramericanos en mención en una rueda de prensa, ante periodistas de medios de todo el mundo, a su vuelta de su visita al Líbano y Turquía, su primer viaje internacional. EFE

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