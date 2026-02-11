Congresistas de Florida exigen a EEUU revocar licencias de empresas con negocios con Cuba

2 minutos

Miami (EE.UU.), 11 feb (EFE).- Tres congresistas cubanoestadounidenses de Florida exigieron este miércoles a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés) de Estados Unidos que revoque las licencias de las empresas con negocios con Cuba, mientras elevan la presión para un «cambio de régimen» en la isla.

María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz Balart, representantes republicanos de Miami, denunciaron en una carta que la OFAC, del Departamento del Tesoro, y el Buró de Industria y Seguridad (BIS), del Departamento de Comercio, «continúan autorizando transacciones que benefician al régimen cubano».

«El presidente Donald J. Trump y el secretario (de Estado) Marco Rubio han sido claros en su acción decisiva contra la dictadura en Cuba. Esperamos que sus agencias apliquen con firmeza las sanciones de EE.UU. contra la dictadura de Cuba», añade la misiva enviada a la OFAC y el BIS.

Los legisladores, de origen cubano y los más críticos en Washington contra el Gobierno de la isla, sostuvieron que las licencias otorgadas a compañías de Estados Unidos con negocios con Cuba «socavan» las sanciones de la Casa Blanca y «violan» la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba de 1996.

Por ello, demandaron a los departamentos del Tesoro y de Comercio que realicen una revisión exhaustiva de las licencias activas que involucren al Gobierno de Cuba, revoquen los permisos de compañías que «indirecta o directamente beneficien entidades controladas por el régimen» y aumenten la vigilancia sobre futuros permisos.

La petición refleja la creciente presión sobre la isla de estos tres congresistas de Miami tras la intervención militar de Washington en Caracas que derivó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

Giménez exigió la semana pasada en cartas a Delta, American y otras aerolíneas que suspendan todos sus vuelos a Cuba, y en enero anunció que pediría al presidente Trump prohibir todos los viajes y el envío de remesas a la isla.

Estos congresistas han celebrado la «emergencia nacional» que Trump declaró la última semana de enero por «la amenaza» que representa Cuba, al imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla, a la que Washington también considera un «Estado que patrocina el terrorismo».

«Sin excepciones. Sin vacíos. Que se cumpla la ley y se corte cada dólar que mantiene a la dictadura en el poder», remarcó Salazar este miércoles. EFE

